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Тарифи на електроенергію
переглянуть навесні 2022 року:...

Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:14

Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року:...

Пропонуємо до обговорення:
Постанова Кабінету міністрів про тарифи на електроенергію діятиме з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Дивися повний текст Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року: що планують у Кабміні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:14

Багаті споживачі? Ще б буржуями назвали.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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