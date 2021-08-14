Постанова Кабінету міністрів про тарифи на електроенергію діятиме з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року.
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року: що планують у Кабміні.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 15:14
Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року: що планують у Кабміні.
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