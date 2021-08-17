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Дивися повний текст На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють швидкість машин.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:26
На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...
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Дивися повний текст На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють швидкість машин.
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:59
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:09
"У інспекторів є право зупиняти водіїв-порушників і вручати їм протоколи"
но только на тех участках. на которых установлен знак, разрешающий такой контроль :-) Вот такие у нас супер-правила дорожного движения :-)
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:06
Взагалі правильно, нічого літати по місту 150 км і блимати дальнім, наче у тебе розлад шлунку :D
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:42
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:23
Gastarbaiter Подлость - это нарушать ПДД и ставить под угрозу других участников.
Едешь себе спокойно, а тут прилетает очередной жлоб, не подлость?
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