На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...
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"У інспекторів є право зупиняти водіїв-порушників і вручати їм протоколи" но только на тех участках. на которых установлен знак, разрешающий такой контроль :-) Вот такие у нас супер-правила дорожного движения :-)
petrenko_olvas написав:"У інспекторів є право зупиняти водіїв-порушників і вручати їм протоколи" но только на тех участках. на которых установлен знак, разрешающий такой контроль Вот такие у нас супер-правила дорожного движения
Про специальный знак - это шутка? В противном случае, как он хоть выглядит?!
petrenko_olvas написав:"У інспекторів є право зупиняти водіїв-порушників і вручати їм протоколи" но только на тех участках. на которых установлен знак, разрешающий такой контроль Вот такие у нас супер-правила дорожного движения
Про специальный знак - это шутка? В противном случае, как он хоть выглядит?!