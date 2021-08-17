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На столичних дорогах з'явився
«фантом»: перевіряють...

На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:26

На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...

Пропонуємо до обговорення:
Фотографію опублікували в соцмережі.

Дивися повний текст На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють швидкість машин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:59

  Ratatui написав:И за это стоял майдан? Ещё один из способов как побрить лохов.

Нет, конечно! Майдан стоял за свободу! Свободу ездить 150 км/ч по городу, свободу проезжать прекрестки на красный свет, свободу проехать по встречке, если "очень нужно".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:09

"У інспекторів є право зупиняти водіїв-порушників і вручати їм протоколи"
но только на тех участках. на которых установлен знак, разрешающий такой контроль :-) Вот такие у нас супер-правила дорожного движения :-)
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:06

Взагалі правильно, нічого літати по місту 150 км і блимати дальнім, наче у тебе розлад шлунку :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:42

  Ratatui написав:Именно за такую анархию и безделье он и стоял. Поэтому фантомы это подло по отношению к хероям.

В Польше полицаи вообще звери: снимают с дрона нарушения, а сами стоят в километре дальше и тормозят нарушителей. Вот где настоящая подлость! :D
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:23

Gastarbaiter Подлость - это нарушать ПДД и ставить под угрозу других участников.
Едешь себе спокойно, а тут прилетает очередной жлоб, не подлость?
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:36

  egor6508 написав:Gastarbaiter Подлость - это нарушать ПДД и ставить под угрозу других участников.
Едешь себе спокойно, а тут прилетает очередной жлоб, не подлость?

Дадада. Расскажите мне тут про доблестных полицейских, не щадящих живота своего в борьбе с жлобами.

На самом деле они прячутся в кустах за знаком и ловят лохов, превысивших скорость на 3 км/ч.

А жлобы пьяными и обкуренными катаются где хотят. Ососбенно если они - слуги народа.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:48

  egor6508 написав:Gastarbaiter Подлость - это нарушать ПДД и ставить под угрозу других участников.
Едешь себе спокойно, а тут прилетает очередной жлоб, не подлость?

Это был сарказм, если что. Я всеми конечностями за соблюдение ПДД.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:23

  petrenko_olvas написав:"У інспекторів є право зупиняти водіїв-порушників і вручати їм протоколи"
но только на тех участках. на которых установлен знак, разрешающий такой контроль :-) Вот такие у нас супер-правила дорожного движения :-)


Про специальный знак - это шутка? В противном случае, как он хоть выглядит?!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:39

  Миша-клиент написав:
  petrenko_olvas написав:"У інспекторів є право зупиняти водіїв-порушників і вручати їм протоколи"
но только на тех участках. на которых установлен знак, разрешающий такой контроль :-) Вот такие у нас супер-правила дорожного движения :-)


Про специальный знак - это шутка? В противном случае, как он хоть выглядит?!

http://pdd.ua/33/5.70/
yanyura
 
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