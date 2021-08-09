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Україна схвалила ще одну
вакцину для видачі...

Україна схвалила ще одну вакцину для видачі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 07:33

Україна схвалила ще одну вакцину для видачі...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів додав вакцину від COVID-19 Janssen (Johnson&Johnson) у список, після вакцинації якими видається COVID-сертифікат.

Дивися повний текст Україна схвалила ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 07:33

Эффективность вакцины Ad26.COV2.S составляет 66,9%, а потом подумали и решили написать - Эффективность против Дельта штамма составляет 85%
p_a_l
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