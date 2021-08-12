З’явилися подробиці про характеристики і ціну найдешевшого смартфона в світі JioPhone Next, як його називають творці.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштує найдешевший смартфон у світі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:37
Стало відомо, скільки коштує найдешевший смартфон у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштує найдешевший смартфон у світі.
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:37
кілька років тому купував дітям два смартфони по 45 баксів також із оперативною 3 ГБ і процесором, що дивно, зовсім не MTK6580 (який пхали в усі бюджетники), а вже новішого покоління... до речі обидва досі працюють....
Зараз переглядають цей форум: Ratatui і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|