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Стало відомо, скільки коштує
найдешевший смартфон у світі

Стало відомо, скільки коштує найдешевший смартфон у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:37

Стало відомо, скільки коштує найдешевший смартфон у світі

Пропонуємо до обговорення:
З’явилися подробиці про характеристики і ціну найдешевшого смартфона в світі JioPhone Next, як його називають творці.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштує найдешевший смартфон у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:37

кілька років тому купував дітям два смартфони по 45 баксів також із оперативною 3 ГБ і процесором, що дивно, зовсім не MTK6580 (який пхали в усі бюджетники), а вже новішого покоління... до речі обидва досі працюють....
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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