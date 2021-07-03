Попри вигідність річного фіксованого тарифного плану українські постачальники підготували й сезонні цінові пропозиції.
Дивися повний текст Сезонні ціни на газ для населення: скільки доведеться платити.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:56
Сезонні ціни на газ для населення: скільки доведеться...
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Дивися повний текст Сезонні ціни на газ для населення: скільки доведеться платити.
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:56
На кой черт ваши дурацкие равномерные оплаты?сделайте нормальный честный человеческий тариф на отопительный сезон в пределах 5 гривен а не воровские жульнический обдиралочный тариф от 8 до 16 гривен.где хоть какие то признаки совести?никак не наворуетесь?
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