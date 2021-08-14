Найбільшими перешкодами для розвитку України громадяни назвали корупцію (38,5%) та війну (понад 18%).
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Додано: Чет 19 сер, 2021 19:15
Українці назвали найбільші перешкоди для розвитку країни
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Дивися повний текст Українці назвали найбільші перешкоди для розвитку країни.
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