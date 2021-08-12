Ні українські, ні іноземні великі компанії не повинні мати преференцій або виключень у питаннях сплати податків.
Дивися повний текст В «Слузі народу» пояснили, кого першочергово торкнуться зміни в податковому законодавстві.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 21:17
В «Слузі народу» пояснили, кого першочергово торкнуться...
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Дивися повний текст В «Слузі народу» пояснили, кого першочергово торкнуться зміни в податковому законодавстві.
Додано: Чет 19 сер, 2021 21:18
Правильно, в майбутньому з зарплат мудрого наріду треба вираховувати більше 90% ...
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