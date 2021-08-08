RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд готується до нових
карантинних обмежень - Немчінов

Уряд готується до нових карантинних обмежень - Немчінов
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:42

Уряд готується до нових карантинних обмежень - Немчінов

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України готується до можливих нових карантинних обмежень.

Дивися повний текст Уряд готується до нових карантинних обмежень - Немчінов.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95030
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:42

Пусть закроют себя, если ешется кого-то снова закрывать.
1intclub
 
Повідомлень: 21
З нами з: 07.12.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:33

П...гм... гундеть - не мешки ворочать.
На фоне резкого сокращения финансирования клиник после отставки Степанова мантры Немчинова звучат как наглая и особо циничная ложь.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10759
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1400 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:09

  antey1969 написав:П...гм... гундеть - не мешки ворочать.
На фоне резкого сокращения финансирования клиник после отставки Степанова мантры Немчинова звучат как наглая и особо циничная ложь.

но большое крадивныцтво перекинули?
sequence
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд спрогнозував курс до 2024 року
R2 » П'ят 13 сер, 2021 10:24
7 668
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 10:58
rytton
Верховна Рада купила нових автомобілів на 18 мільйонів...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 16:50
9 420
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 сер, 2021 08:33
olenikanatolij
Уряд змінив роботу ЦНАПів
R2 » П'ят 06 сер, 2021 16:33
2 174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 21:13
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33832)
20.08.2021 12:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.