Уряд готується до нових карантинних обмежень - Немчінов
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antey1969 написав:П...гм... гундеть - не мешки ворочать. На фоне резкого сокращения финансирования клиник после отставки Степанова мантры Немчинова звучат как наглая и особо циничная ложь.
но большое крадивныцтво перекинули?
Берите выше... на парады, выступления творчих коллективов и самые гигантские флагштоки, один из которых уже успел рухнуть при монтаже https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/20/7304459/ Выигравшая тендер компания(правильная прокладка) привлекла для установки другую компанию(ФОП подешевле с дышащими на ладан тросами)... короче все как обычно Громко гудим, надуваем щеки и делаем вид, что едем