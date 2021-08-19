В Україні змінять правила вступу у спадщину

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:00
Государство дерёт налоги в три шкуры, в том числе и для того, чтобы содержать стариков. С какого перепуга после уплаты налогов в бюджет нужно ещё что-то компенсировать частью наследства? Заплатим налоги дважды?
Додано: Суб 21 сер, 2021 03:28
То навіщо заморозили соціальну програму, коли самі родичі могли оформитися по догляду за престарілими членами своєї родини? Бачу чорнобильська аварія, таки далася взнаки, одні дебіли вибрали інших дебілів, до влади.
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