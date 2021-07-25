Поки ніхто не отримав 1 млн грн, обіцяний за злом додатки "Дія".
Дивися повний текст Представник Мінціфри розповів, чи отримає хтось обіцяний мільйон за злом «Дії».
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:17
Представник Мінціфри розповів, чи отримає хтось обіцяний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Представник Мінціфри розповів, чи отримає хтось обіцяний мільйон за злом «Дії».
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:17
ДіЯ будет отвечать всем мерам безопасности когда исходники выложат. А так ДіЯ уже взаламивалась, но лям никто не дал и не даст, скорее дадут 5 лет ИК в качестве "приза". Другое дело изучать исходники. Но в минцифре высокомерные омежки и они очень обижаються когда им указывают на их ошибки.
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