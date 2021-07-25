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Представник Мінціфри розповів,
чи отримає хтось обіцяний...

Представник Мінціфри розповів, чи отримає хтось обіцяний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:17

Представник Мінціфри розповів, чи отримає хтось обіцяний...

Пропонуємо до обговорення:
Поки ніхто не отримав 1 млн грн, обіцяний за злом додатки "Дія".

Дивися повний текст Представник Мінціфри розповів, чи отримає хтось обіцяний мільйон за злом «Дії».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:17

ДіЯ будет отвечать всем мерам безопасности когда исходники выложат. А так ДіЯ уже взаламивалась, но лям никто не дал и не даст, скорее дадут 5 лет ИК в качестве "приза". Другое дело изучать исходники. Но в минцифре высокомерные омежки и они очень обижаються когда им указывают на их ошибки.
zarturags
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Модератори: Ірина_, Модератор

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