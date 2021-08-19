До підготовки святкування 30-річчя Дня Незалежності витратили майже 200 млн грн.
Дивися повний текст У Dozorro розповіли, скільки витратили на святкування Дня Незалежності.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:42
У Dozorro розповіли, скільки витратили на святкування...
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Дивися повний текст У Dozorro розповіли, скільки витратили на святкування Дня Незалежності.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:57
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