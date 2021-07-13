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Верховний Суд зобов’язав дочку
«Сбербанка» змінити назву...

Верховний Суд зобов’язав дочку «Сбербанка» змінити назву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:31

Верховний Суд зобов’язав дочку «Сбербанка» змінити назву...

Пропонуємо до обговорення:
19 серпня 2021 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення щодо використання дочкою російського "Сбербанку" цієї торговельної марки в Україні на користь Ощадбанку.

Дивися повний текст Верховний Суд зобов’язав дочку «Сбербанка» змінити назву – Ощадбанк переміг у справі.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:31

Делов то, изменят на СБЕР. Как уже в РФ https://lenta.ru/news/2020/09/21/logo_new/
EKO
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