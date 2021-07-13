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Верховний Суд зобов’язав дочку «Сбербанка» змінити назву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:31
Пропонуємо до обговорення:
19 серпня 2021 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення щодо використання дочкою російського "Сбербанку" цієї торговельної марки в Україні на користь Ощадбанку.
Дивися повний текст Верховний Суд зобов’язав дочку «Сбербанка» змінити назву – Ощадбанк переміг у справі
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:31
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