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Україна створює групу з нейтралізації загроз «Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:44
Пропонуємо до обговорення:
В Україні для нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу "Північний потік-2", створюється робоча група для напрацювання відповідних пропозицій. Поки відомо, що до неї увійдуть члени уряду.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:34
Эх, эскадрон моих мыслей шальных, не знаю почему, но после прочтения у меня в голове всплыл этот скетч из комедии 1979 года
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Ірина_, Модератор
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