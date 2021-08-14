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Грошей на всіх не вистачає: 60%
українців залишаться без...

Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:33

Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:34

Пусть живут после 60 лет на то за что они жили до. Если не хотят платить то пусть и не обращаются за пенсиями .
zoltr73
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:59

Re: Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без

zoltr73 написав:Пусть живут после 60 лет на то за что они жили до. Если не хотят платить то пусть и не обращаются за пенсиями .
В эти 60 войдут и те, кто своим ЕСВ кормил предыдущие поколение пенсионеров
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:15

Все испугались и побежали работать, только за границу
smatros
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:23

Больная страна ...люди не хотят платить в пенсионный фонд...очередной бред...во всем мире работодатель платит...у нас абсолютно бесправный человек..например где почасовая оплата труда...а зачем если есть крепостные которые сутками будут работать...за обещания...только штраф за зарплату наличкой например 100000 гр.за каждого работника нелинала и 50% вознаграждения каждому кто сообщить о себе лично о такой выплате в налоговую ...в завтра будут очереди стоять чтоб заявление написать...но это никому не надо...потому что коснётся....
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:24

Интересно как решаются будет эта проблемы , экспорт пенсионеров за рубеж
smatros
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:25

Ніхто при тямі не надіється на державну пенсію 45 - 65 євро. Можете навіть взагалі скасувати таке державне пенсійне "забезпечення", економіка легше задихає.
Mirax
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