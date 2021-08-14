У зв'язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.
Дивися повний текст Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без пенсій.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 08:33
Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без пенсій.
Додано: Суб 21 сер, 2021 08:34
Пусть живут после 60 лет на то за что они жили до. Если не хотят платить то пусть и не обращаются за пенсиями .
Додано: Суб 21 сер, 2021 08:59
Re: Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без
В эти 60 войдут и те, кто своим ЕСВ кормил предыдущие поколение пенсионеров
Додано: Суб 21 сер, 2021 10:23
Больная страна ...люди не хотят платить в пенсионный фонд...очередной бред...во всем мире работодатель платит...у нас абсолютно бесправный человек..например где почасовая оплата труда...а зачем если есть крепостные которые сутками будут работать...за обещания...только штраф за зарплату наличкой например 100000 гр.за каждого работника нелинала и 50% вознаграждения каждому кто сообщить о себе лично о такой выплате в налоговую ...в завтра будут очереди стоять чтоб заявление написать...но это никому не надо...потому что коснётся....
Додано: Суб 21 сер, 2021 10:24
Интересно как решаются будет эта проблемы , экспорт пенсионеров за рубеж
Додано: Суб 21 сер, 2021 10:25
Ніхто при тямі не надіється на державну пенсію 45 - 65 євро. У нас бабусі, хто дьобом не клацає, з городів і депозитів більше мають. Можете навіть взагалі скасувати таке державне пенсійне "забезпечення", економіка легше задихає.
Додано: Суб 21 сер, 2021 11:30
Пенсионный фонд это типичная финансовая пирамида, кто последний - тот и лох.
Додано: Суб 21 сер, 2021 11:52
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