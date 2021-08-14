У зв'язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.
Дивися повний текст Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без пенсій.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 08:33
Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без пенсій.
Додано: Суб 21 сер, 2021 08:34
Пусть живут после 60 лет на то за что они жили до. Если не хотят платить то пусть и не обращаются за пенсиями .
Додано: Суб 21 сер, 2021 08:59
Re: Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без
В эти 60 войдут и те, кто своим ЕСВ кормил предыдущие поколение пенсионеров
Додано: Суб 21 сер, 2021 10:24
Интересно как решаются будет эта проблемы , экспорт пенсионеров за рубеж
Додано: Суб 21 сер, 2021 10:25
Ніхто при тямі не надіється на державну пенсію 45 - 65 євро. У нас бабусі, хто дьобом не клацає, з городів і депозитів більше мають. Можете навіть взагалі скасувати таке державне пенсійне "забезпечення", економіка легше задихає.
Додано: Суб 21 сер, 2021 11:30
Пенсионный фонд это типичная финансовая пирамида, кто последний - тот и лох.
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:45
Денег на всех не хватает, т.к. надо платить Лещенкам и Найемам, и ещё целой армии дармоедов
Додано: Суб 21 сер, 2021 14:20
Мені здається, що істерика передчасна, або й узагалі зайва.
Якщо скасують пенсії -- то мають скасувати і ЄСВ та частину ПДВ.
І діти просто віддаватимуть гроші своїм пенсам напряму. І + стежитимуть за витратами, аби їжа не гнила, а одяг не накопичувався горами...
А ми не утримуватимемо пенсів, чиї діти поїхали на заробітки, і податків в Украіну не платять...
Якщо нема дітей -- то нерухоме майно йтиме в "договори довіч.утримання". Приватними і держ. "утримувачами".
Якщо раптом з'являться родичі після смерті -- матимуть вибір: отримати спадщину + борг, або не отримувати взагалі.
Це все могло би вже й завтра запрацювати.
Або трохи згодом, аби не було "шокової терапії"...
Отак вирішиться і пенс. і демограф. кризи одним махом.
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