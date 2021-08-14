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Грошей на всіх не вистачає: 60%
українців залишаться без...

Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:33

Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:34

Пусть живут после 60 лет на то за что они жили до. Если не хотят платить то пусть и не обращаются за пенсиями .
zoltr73
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:59

Re: Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без

zoltr73 написав:Пусть живут после 60 лет на то за что они жили до. Если не хотят платить то пусть и не обращаются за пенсиями .
В эти 60 войдут и те, кто своим ЕСВ кормил предыдущие поколение пенсионеров
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:15

Все испугались и побежали работать, только за границу
smatros
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:24

Интересно как решаются будет эта проблемы , экспорт пенсионеров за рубеж
smatros
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:25

Ніхто при тямі не надіється на державну пенсію 45 - 65 євро. У нас бабусі, хто дьобом не клацає, з городів і депозитів більше мають. Можете навіть взагалі скасувати таке державне пенсійне "забезпечення", економіка легше задихає.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:30

Пенсионный фонд это типичная финансовая пирамида, кто последний - тот и лох.
zarturags
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:45

Денег на всех не хватает, т.к. надо платить Лещенкам и Найемам, и ещё целой армии дармоедов
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:11

почті як в европі
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:20

Мені здається, що істерика передчасна, або й узагалі зайва.

Якщо скасують пенсії -- то мають скасувати і ЄСВ та частину ПДВ.

І діти просто віддаватимуть гроші своїм пенсам напряму. І + стежитимуть за витратами, аби їжа не гнила, а одяг не накопичувався горами... :(
А ми не утримуватимемо пенсів, чиї діти поїхали на заробітки, і податків в Украіну не платять... :(

Якщо нема дітей -- то нерухоме майно йтиме в "договори довіч.утримання". Приватними і держ. "утримувачами".
Якщо раптом з'являться родичі після смерті -- матимуть вибір: отримати спадщину + борг, або не отримувати взагалі.

Це все могло би вже й завтра запрацювати.
Або трохи згодом, аби не було "шокової терапії"...

Отак вирішиться і пенс. і демограф. кризи одним махом. :)
Bobua
 
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