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Грошей на всіх не вистачає: 60%
українців залишаться без...

Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:25

Будет называться иначе...не платить выйдет дороже
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:31

  smatros написав:Все испугались и побежали работать, только за границу

Пять лет легального стажа за границей, и пенсионные выплаты оттуда будут выше, чем от нашего "щедрого" фонда.
Для жизни за рубежом - нищенские копейки. Для старика в Украине - джекпот.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:44

1 Про роботу за кордоном ,для пенсійного стажу ?
Хотілось би почути більше (країни/умови/суми)
2 Про солідарну систему
Сьогодні працюючих стільки ж скільки й пенсіонерів
Тільки працює людина( має працювати) 35 років..а отримувати буде в середньому 12
Проста математика
12 млн працюючих * 10000(середня зарплата)*22%/12млн пенсіонерів= 2200 середня пенсія
Сьогодні в реалі вона 2500...Швидше за все за рахунок4-6% податку в ПФ від купівлі авто+1% від купівлі житла.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:45

Надо научиться планировать
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 23:47

Re: Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без

Думаю, что к тому времени, когда я достигну пенсионного возраста.... все будут получать безусловный доход. О каком стаже тогда будет речь?
Не будет профессий водителей, продавцов, половины врачей, каменщиков.... Будет сплошной киберпанк. Хай тек лоу лайф. И уровень жизни будет низким у 95% людей. Будем друг другу чинить велосипеды.
konsts1174
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  #<12
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