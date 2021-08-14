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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:31
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:44
1 Про роботу за кордоном ,для пенсійного стажу ?
Хотілось би почути більше (країни/умови/суми)
2 Про солідарну систему
Сьогодні працюючих стільки ж скільки й пенсіонерів
Тільки працює людина( має працювати) 35 років..а отримувати буде в середньому 12
Проста математика
12 млн працюючих * 10000(середня зарплата)*22%/12млн пенсіонерів= 2200 середня пенсія
Сьогодні в реалі вона 2500...Швидше за все за рахунок4-6% податку в ПФ від купівлі авто+1% від купівлі житла.
Додано: Суб 21 сер, 2021 23:47
Re: Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без
Думаю, что к тому времени, когда я достигну пенсионного возраста.... все будут получать безусловный доход. О каком стаже тогда будет речь?
Не будет профессий водителей, продавцов, половины врачей, каменщиков.... Будет сплошной киберпанк. Хай тек лоу лайф. И уровень жизни будет низким у 95% людей. Будем друг другу чинить велосипеды.
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