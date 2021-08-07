Випадки, коли постачальник має право нараховувати штраф або відключити комунальні послуги.
Дивися повний текст Суд і арешт банківських рахунків. Що потрібно знати про штрафи за несплату комунальних послуг.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 18:03
Суд і арешт банківських рахунків. Що потрібно знати про...
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Дивися повний текст Суд і арешт банківських рахунків. Що потрібно знати про штрафи за несплату комунальних послуг.
Додано: Суб 21 сер, 2021 18:03
А постачальник має право постійно проводити перерахунок і дораховувати оплату за центральне опалення влітку?
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