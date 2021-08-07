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Суд і арешт банківських рахунків.
Що потрібно знати про...

Суд і арешт банківських рахунків. Що потрібно знати про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 18:03

Суд і арешт банківських рахунків. Що потрібно знати про...

Пропонуємо до обговорення:
Випадки, коли постачальник має право нараховувати штраф або відключити комунальні послуги.

Дивися повний текст Суд і арешт банківських рахунків. Що потрібно знати про штрафи за несплату комунальних послуг.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 18:03

А постачальник має право постійно проводити перерахунок і дораховувати оплату за центральне опалення влітку?
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