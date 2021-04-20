У яких випадках кредит включається до складу доходу фізичних осіб – підприємців.
Дивися повний текст У ДПС відповіли, чи повинен ФОП включати до доходу отриманий кредит.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 22:50
У ДПС відповіли, чи повинен ФОП включати до доходу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДПС відповіли, чи повинен ФОП включати до доходу отриманий кредит.
Додано: Суб 21 сер, 2021 22:50
Если вкратце: когда пробьют часы, оформление себе кредита вдруг становится хозяйственной деятельностью. Хитро.
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