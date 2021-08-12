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Яку пенсію буде отримувати
Ангела Меркель після відставки

Яку пенсію буде отримувати Ангела Меркель після відставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 07:24

Яку пенсію буде отримувати Ангела Меркель після відставки

Пропонуємо до обговорення:
Чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель після свого відходу у відставку стане у ФРН чимось на зразок пенсіонера державного значення.

Дивися повний текст Яку пенсію буде отримувати Ангела Меркель після відставки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 07:24

Невже не піде працювати в Газпром?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 11:03

Re: Яку пенсію буде отримувати Ангела Меркель після відставк

  unicdima написав:Невже не піде працювати в Газпром?
піде піде не хвилюйтеся
Джон
 
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