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Яку пенсію буде отримувати Ангела Меркель після відставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 сер, 2021 07:24
Пропонуємо до обговорення:
Чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель після свого відходу у відставку стане у ФРН чимось на зразок пенсіонера державного значення.
Дивися повний текст Яку пенсію буде отримувати Ангела Меркель після відставки
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Додано: Нед 22 сер, 2021 07:24
Невже не піде працювати в Газпром?
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unicdima
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Додано: Нед 22 сер, 2021 11:03
unicdima написав:
Невже не піде працювати в Газпром?
піде піде не хвилюйтеся
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Джон
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