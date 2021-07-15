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Інспектори можуть вимагати
повернення отриманих субсидій...

Інспектори можуть вимагати повернення отриманих субсидій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 17:53

Інспектори можуть вимагати повернення отриманих субсидій...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд скоротив субсидіарні місця для українців — тепер субсидії на комунальні послуги отримають лише два мільйони домогосподарств.

Дивися повний текст Інспектори можуть вимагати повернення отриманих субсидій в бюджет за кілька років.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 17:53

А также в прожиточный минимум должны входить коммунальные услуги,а они туда не входят,что является преступлением.Зеленский,наверное,об этом не знает.
Scotch
 
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