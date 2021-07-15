Уряд скоротив субсидіарні місця для українців — тепер субсидії на комунальні послуги отримають лише два мільйони домогосподарств.
Дивися повний текст Інспектори можуть вимагати повернення отриманих субсидій в бюджет за кілька років.
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Додано: Нед 22 сер, 2021 17:53
Інспектори можуть вимагати повернення отриманих субсидій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інспектори можуть вимагати повернення отриманих субсидій в бюджет за кілька років.
Додано: Нед 22 сер, 2021 17:53
А также в прожиточный минимум должны входить коммунальные услуги,а они туда не входят,что является преступлением.Зеленский,наверное,об этом не знает.
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