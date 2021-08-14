RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Програма макрофінансової
допомоги ЄС закінчується 15...

Програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 15...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 10:31

Програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 15...

Пропонуємо до обговорення:
Україна виконала умови для отримання допомоги ЄС, але потрібне рішення МВФ. Рішення повинно бути прийнято до 14 вересня.

Дивися повний текст Програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 15 вересня: що далі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95061
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 10:31

Чиновники должны искать инвесторов создавать высоко оплачиваемые рабочие места, а не попрошайничать!
smatros
 
Повідомлень: 28
З нами з: 21.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], yama і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці залишаються без допомоги з безробіття: що сталося
R2 » Суб 14 сер, 2021 08:24
1 199
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 14:50
bobo
Кількість одержувачів допомоги з безробіття впала на 36%...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 09:28
2 99
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 10:14
Moimir
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій...
R2 » Сер 05 тра, 2021 09:30
4 558
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 14:05
sonne_84

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97113)
23.08.2021 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.