Україна виконала умови для отримання допомоги ЄС, але потрібне рішення МВФ. Рішення повинно бути прийнято до 14 вересня.
Дивися повний текст Програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 15 вересня: що далі.
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Додано: Пон 23 сер, 2021 10:31
Програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 15...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 15 вересня: що далі.
Додано: Пон 23 сер, 2021 10:31
Чиновники должны искать инвесторов создавать высоко оплачиваемые рабочие места, а не попрошайничать!
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