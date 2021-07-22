В межах пенсійної реформи в Україні буде передбачений серйозний захист накопичень українців.
Дивися повний текст Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний захист накопичень українців.
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Додано: Пон 23 сер, 2021 16:29
Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний...
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Дивися повний текст Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний захист накопичень українців.
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