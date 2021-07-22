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Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики
пообіцяли серйозний...

Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 16:29

Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний...

Пропонуємо до обговорення:
В межах пенсійної реформи в Україні буде передбачений серйозний захист накопичень українців.

Дивися повний текст Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний захист накопичень українців.
R2
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