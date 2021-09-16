В межах пенсійної реформи в Україні буде передбачений серйозний захист накопичень українців.
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Додано: Пон 23 сер, 2021 16:29
Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний захист накопичень українців.
Додано: Пон 23 сер, 2021 17:22
Верующий в достойную пенсию: Чё серьёзно?
Минсоцполитики : Да, серёзно, а ты не верил?
"Вопрос финансовой грамотности — один из ключевых, потому что человек будет выбирать соответствующий фонд"
Финансово грамотный человек не делает отчислений в ПФУ и прочие пирамидки.
Додано: Пон 23 сер, 2021 17:37
Я верю в достойную пенсию.
Скопил на депозите 500-600 кусков гривен, а лучше миллион - вот проценты и есть твоя пенсия! А банк твой пенсионный фонд
А вот государственный Пенсионный Фонд это тот ещё лохотрон. В который ты всё равно обязан вкидывать деньги и отказаться нельзя никак....
Додано: Вів 24 сер, 2021 14:42
И еще плюс пару квартир под аренду. Чтобы путешествовать...
Додано: Сер 25 сер, 2021 09:27
Так в чем проблема в том же самом банке часть этого миллиона держать на пенс-счете -- если уж на ПФУ алергия???
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:55
Re: Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний..
Средняя зарплата по Украине 14 000 а учетом ПДВ то где то 12 000+ если откладывать 1% и +1% от ЕСВ то 240 грн мес или 2880 в год.. сумма конечно крупная 100 уе за ГОД. Человеку 30 лет к 60 годам накопит 3000 уе... минус инфляция... и оно стоит того??
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