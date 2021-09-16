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Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики
пообіцяли серйозний...

Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 16:29

Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний...

Пропонуємо до обговорення:
В межах пенсійної реформи в Україні буде передбачений серйозний захист накопичень українців.

Дивися повний текст Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний захист накопичень українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:22

Верующий в достойную пенсию: Чё серьёзно?
Минсоцполитики : Да, серёзно, а ты не верил?

"Вопрос финансовой грамотности — один из ключевых, потому что человек будет выбирать соответствующий фонд"
Финансово грамотный человек не делает отчислений в ПФУ и прочие пирамидки.
zarturags
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:25

Сказали "зуб даю" и истово перекрестились?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:37

Я верю в достойную пенсию.
Скопил на депозите 500-600 кусков гривен, а лучше миллион - вот проценты и есть твоя пенсия! А банк твой пенсионный фонд :) :-)
А вот государственный Пенсионный Фонд это тот ещё лохотрон. В который ты всё равно обязан вкидывать деньги и отказаться нельзя никак....
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 13:15

Не, не полезу я в ваши все эти схематозы.
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 14:42

  Sanyok77 написав:Я верю в достойную пенсию.
Скопил на депозите 500-600 кусков гривен, а лучше миллион - вот проценты и есть твоя пенсия! А банк твой пенсионный фонд :) :-)
А вот государственный Пенсионный Фонд это тот ещё лохотрон. В который ты всё равно обязан вкидывать деньги и отказаться нельзя никак....

И еще плюс пару квартир под аренду. Чтобы путешествовать...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:27

  Sanyok77 написав:Я верю в достойную пенсию.
Скопил на депозите 500-600 кусков гривен, а лучше миллион - вот проценты и есть твоя пенсия! А банк твой пенсионный фонд :) :-)
А вот государственный Пенсионный Фонд это тот ещё лохотрон. В который ты всё равно обязан вкидывать деньги и отказаться нельзя никак....

Так в чем проблема в том же самом банке часть этого миллиона держать на пенс-счете -- если уж на ПФУ алергия???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:55

Re: Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний..

Средняя зарплата по Украине 14 000 а учетом ПДВ то где то 12 000+ если откладывать 1% и +1% от ЕСВ то 240 грн мес или 2880 в год.. сумма конечно крупная 100 уе за ГОД. Человеку 30 лет к 60 годам накопит 3000 уе... минус инфляция... и оно стоит того??
Джон
 
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