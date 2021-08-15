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Україна може отримати від ЄС €1,9 мільярда на підтримку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 сер, 2021 16:43
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом можливість для України отримати до 2025 року приблизно 1,9 млрд євро, які будуть направлені на розвиток середнього і малого підприємництва, фермерства, ІТ-сектору та енергоефективності.
Дивися повний текст Україна може отримати від ЄС €1,9 мільярда на підтримку бізнесу – Шмигаль
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Додано: Пон 23 сер, 2021 16:43
порошенко уже получал деньги на развитие малого и среднего бизнеса,только распределял их между "своими" и собственным карманом.Это та же схема?
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