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Купівельна спроможність українців впала на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 сер, 2021 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Купівельна спроможність в Україні за 30 років незалежності скоротилася на 30%, попри зростання середньої зарплати, і залишається невисокою у порівнянні з іншими пострадянськими країнами.
Дивися повний текст Купівельна спроможність українців впала на 30%
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Додано: Пон 23 сер, 2021 17:16
Зі святом,пересічні.Напевно ми крокуєм в іншу сторону.
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