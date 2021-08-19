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Купівельна спроможність
українців впала на 30%

Купівельна спроможність українців впала на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:15

Купівельна спроможність українців впала на 30%

Пропонуємо до обговорення:
Купівельна спроможність в Україні за 30 років незалежності скоротилася на 30%, попри зростання середньої зарплати, і залишається невисокою у порівнянні з іншими пострадянськими країнами.

Дивися повний текст Купівельна спроможність українців впала на 30%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:16

Зі святом,пересічні.Напевно ми крокуєм в іншу сторону.
sena_2008atp
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