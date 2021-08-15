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Українцям будуть платити
за збої в електропостачанні

Українцям будуть платити за збої в електропостачанні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:21

Українцям будуть платити за збої в електропостачанні

Пропонуємо до обговорення:
Компенсація має прийти автоматично у платіжки за місяць.

Дивися повний текст Українцям будуть платити за збої в електропостачанні.
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:21

Ніхто нічого платити не буде.
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