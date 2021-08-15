Компенсація має прийти автоматично у платіжки за місяць.
Дивися повний текст Українцям будуть платити за збої в електропостачанні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 сер, 2021 17:21
Українцям будуть платити за збої в електропостачанні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям будуть платити за збої в електропостачанні.
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