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Не в найближчі 3-5 років: у Єврокомісії оцінили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 сер, 2021 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оцінив перспективи вступу України до ЄС. Він не бачить країну в Європейському Союзі в найближчі 3-5 років.
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