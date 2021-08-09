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Не в найближчі 3-5 років:
у Єврокомісії оцінили...

Не в найближчі 3-5 років: у Єврокомісії оцінили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:24

Не в найближчі 3-5 років: у Єврокомісії оцінили...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оцінив перспективи вступу України до ЄС. Він не бачить країну в Європейському Союзі в найближчі 3-5 років.

Дивися повний текст Не в найближчі 3-5 років: у Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС.
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