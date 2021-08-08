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Середня зарплата серед вакансій
вчителів не дотягує до 7...

Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 17:45

Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7...

Пропонуємо до обговорення:
Середній показник зарплати серед освітянських вакансій – 6 900 гривень.

Дивися повний текст Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7 тис. гривень, – Центр зайнятості.
R2
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Они и этого не отрабатывают.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:46

Re: Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7

Кто потолковее - зарабатывают на репетиторстве.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:47

Учителя это частное, нужно смотреть среднее, как делают это наши чиновники, причем желательно по Киеву ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:57

Наша вообще знаний не дает, только рисует, лепит и смотрит с ними мультики. Уже второй год. И зарплата у нее хорошая, сама детям говорит.
Здесь видимо пишут о ставке, но у них есть куча доплат из чего они больше 10000 имеют.
cherkes
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:03

А еще они хорошие деньги получают за допуроки. В школе не учат, чтоб за отдельную плату работать. Так что их жалеть незачем. Многие меняют свои профессии в пользу учителей, т.к. это сейчас золотое дно. Особенно после введения ЗНО и ДПА. Не то что раньше.
Меня поймут только родители.
cherkes
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:37

Нищенские зп(
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:15

Re: Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7

cherkes написав:А еще они хорошие деньги получают за допуроки. В школе не учат, чтоб за отдельную плату работать. Так что их жалеть незачем. Многие меняют свои профессии в пользу учителей, т.к. это сейчас золотое дно. Особенно после введения ЗНО и ДПА. Не то что раньше.
Меня поймут только родители.
"Золотое дно", "менять профессию в пользу учителей" - сегодня прямо день юмора
Faceless
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