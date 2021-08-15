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Верховна Рада підтримала
законопроєкт про великий...

Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий...
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:19

Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України на позачерговій сесії парламенту 24 серпня прийняла за основу законопроєкт про великий Державний Герб України.

Дивися повний текст Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий Державний Герб України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:19

ну нічого, прибирати за вами, зелені шмарклі, треба буде довго, але що вже тут робити... А вам це все ще гикнеться
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:26

Re: Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий...

Чего так пессимистично?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:16

Корона то сверху зачем?
wmlodyanoy
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:42

  ruslan42212 написав:ну нічого, прибирати за вами, зелені шмарклі, треба буде довго, але що вже тут робити... А вам це все ще гикнеться


Опять зрада зрадная? Требуем пояснительную бригаду.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 21:10

В країні вже вирішено всі проблеми. Дві останні проблеми України, які залишилися - це великий Герб і прив'язка номерів телефонів до паспорта.
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 21:35

Re: Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий...

Із зарплатою вчителям не вийшло, дерева теж не посадили, аеропорти не збудували ...
А так хочеться хоча б якихось перемог.
Ось і протягнули через слуг чергову забаганку ...
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:45

Це не герб України! Це наклейка на футболку Зеленського.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:00

  wmlodyanoy написав:Корона то сверху зачем?

Королевство.
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