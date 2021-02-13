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Газовий лічильник у квартирі:
чиїм коштом встановлюється...

Газовий лічильник у квартирі: чиїм коштом встановлюється...
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:33

Газовий лічильник у квартирі: чиїм коштом встановлюється...

Пропонуємо до обговорення:
Досі залишається невирішеним питання встановлення індивідуальних газових лічильників в кожну квартиру.

Дивися повний текст Газовий лічильник у квартирі: чиїм коштом встановлюється та як отримати компенсацію.
R2
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