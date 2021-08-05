|
|
Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 сер, 2021 16:01
Пропонуємо до обговорення:
Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовляє громадян своєї країни інвестувати в Україну.
Дивися повний текст Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95096
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 16:01
Ждем аналагчного совета от Зеленского по Украине
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, moveton
і 22 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор