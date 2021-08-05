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Президент Естонії порадила
не інвестувати в Україну

Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:01

Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовляє громадян своєї країни інвестувати в Україну.

Дивися повний текст Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:01

Ждем аналагчного совета от Зеленского по Украине
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