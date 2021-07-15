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Українці відмовляються від готівки: середній чек однієї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 сер, 2021 16:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ
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R2
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:18
Только при расчете в супермаркетах, а при покупке машины, квартиры....
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grig90vic
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:36
grig90vic написав:
Только при расчете в супермаркетах, а при покупке машины, квартиры....
После введения "учета расходов" -- как и в мордоре -- будут и машины/квартиры: получить пару лямов, которые ты ни на что потратить не можешь -- то еще развлечение...
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_hunter
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Додано: Чет 26 сер, 2021 06:27
_hunter написав:
После введения "учета расходов" -- как и в мордоре -- будут и машины/квартиры: получить пару лямов, которые ты ни на что потратить не можешь -- то еще развлечение...
А кто вас заставляет лямы получать. Живите как все от зарплаты до зарплаты. Вот их эти проблемы не интересуют, не жизнь а сказка. Лесапед купи и катайся, никто слова не скажет, здоровее будешь.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 08:00
Попаданец написав: _hunter написав:
После введения "учета расходов" -- как и в мордоре -- будут и машины/квартиры: получить пару лямов, которые ты ни на что потратить не можешь -- то еще развлечение...
А кто вас заставляет лямы получать. Живите как все от зарплаты до зарплаты. Вот их эти проблемы не интересуют, не жизнь а сказка. Лесапед купи и катайся, никто слова не скажет, здоровее будешь.
Кто-то ответом промахнулся?
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_hunter
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Додано: Чет 26 сер, 2021 08:07
_hunter написав: grig90vic написав:
Только при расчете в супермаркетах, а при покупке машины, квартиры....
После введения "учета расходов" -- как и в мордоре -- будут и машины/квартиры: получить пару лямов, которые ты ни на что потратить не можешь -- то еще развлечение...
Охотнік, ти тут как тут! )))
Ти реально суддя? Чого на форумі сторчиш цілими днями?
Нема чим зайнятись?
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