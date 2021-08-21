День фінансів: гроші «під подушками» українців,...

Додано: Чет 26 сер, 2021 02:29

В ПФУ есть у всех отчисления и сумма доходов. Предположим Вам 40. И за всю трудовую деятельность у Вас был доход 5 млн.грн. Так вот, вам будет проблемнее купить дом дороже чем 5 млн.грн.

Так же, если Вы официально не трудоустроены то налоговая будет проверять ваши затраты. Дом и квартиру вы не купете. Вы конечно можете покупать еду у бабушек на рынке. Но закон не об этом. У нас около 10 млн.трудоспособного населения, которые ни где не работают. Если из тени выйдет хотя бы 10% то это будет здорово!!!!