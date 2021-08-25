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Євросоюз з 2014 року надав Україні понад 16 млрд євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 сер, 2021 23:52
Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з 2014 року, Європейський Союз як фінансову підтримку надав Україні більше ніж 16 мільярдів євро.
Дивися повний текст Євросоюз з 2014 року надав Україні понад 16 млрд євро
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Додано: Сер 25 сер, 2021 23:52
Не "предоставил", а "одолжил", причем под проценты.
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