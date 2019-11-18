Попри активний наступ кросоверів у кожному із сегментів автомобільного ринку представницькі седани продовжують мати стійкий попит, який навіть помалу зростає.
Дивися повний текст ТОП-10 найпопулярніших бізнес-седанів у світі (інфографіка).
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Додано: Чет 26 сер, 2021 00:00
ТОП-10 найпопулярніших бізнес-седанів у світі (інфографіка)
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Дивися повний текст ТОП-10 найпопулярніших бізнес-седанів у світі (інфографіка).
Додано: Чет 26 сер, 2021 00:01
А что, Camry например в этот класс уже не попадает? Она что, меньше чем Skoda Superb, или Hyundai Grandeur?
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