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ТОП-10 найпопулярніших
бізнес-седанів у світі (інфографіка)

ТОП-10 найпопулярніших бізнес-седанів у світі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 00:00

ТОП-10 найпопулярніших бізнес-седанів у світі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Попри активний наступ кросоверів у кожному із сегментів автомобільного ринку представницькі седани продовжують мати стійкий попит, який навіть помалу зростає.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 00:01

А что, Camry например в этот класс уже не попадает? Она что, меньше чем Skoda Superb, или Hyundai Grandeur?
panzershreck1921
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Модератори: Ірина_, Модератор

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