Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Ви про той випадок коли загальний нуль від квартири йде в обхід лічильника (на корпус щитка і тд)? Якщо добре володієте інформацією, то розкажіть про теорію неправильного підрахунку в даному випадку. У нас в будинку десь така сама ситуація, загальний лічильник рахує більше ніж поквартирно, але всім насрати, включаючи тих хто має обладнання на балансі. Самому ж лізти і виправляти не хочеться
Ви про той випадок коли загальний нуль від квартири йде в обхід лічильника (на корпус щитка і тд)? Якщо добре володієте інформацією, то розкажіть про теорію неправильного підрахунку в даному випадку. У нас в будинку десь така сама ситуація, загальний лічильник рахує більше ніж поквартирно, але всім насрати, включаючи тих хто має обладнання на балансі. Самому ж лізти і виправляти не хочеться
Да -- это про тот мифический случай с "висящим" (или перепутанным) нулем. Почему мифический? -- ни разу не видел -- да и смысла для энергокомпании в этом нет никакого: как и в случае "перекоса" фаз -- "в общем" (по дому) показания не меняются.
А ваша разбежность объясняется гараздо проще: в доме завелся "крадун". А всем на... кхм... пофиг потому, что искать крадуна сильно муторно, а если счетчик в квартире -- еще и бесполезно...
_hunter написав:А ваша разбежность объясняется гараздо проще: в доме завелся "крадун". А всем на... кхм... пофиг потому, что искать крадуна сильно муторно, а если счетчик в квартире -- еще и бесполезно...
Я не розбирався як працюють ті електролічильники, то ж може Вадим Жураковский міг при пояснити. Але маю підозру що там воно десь як ПЗВ, враховує різницю струму по фазі і по нулю, а вона не сходиться, відповідно лічильник рахує незрозуміло що (можливо найменший струм який протікає через нульову клему, відповідно споживання є заниженим). А от загальний лічильник може бути підключений вірно, то ж він і покаже реальне споживання всіх споживачів, яке буде більшим на розмір "вкраденого" (те що витекло в обхід через нуль)
Чи можливий варіант, коли індивідуальний лічильник нарахує більше ніж реальне споживання - я не знаю. Тому і запитав Вадим Жураковский
бойлер, холодильник, электроплита, чайник, микроволновка + кофеварка. Слабое место - старый холодильник (конца 90-х) - будем менять на А+. Кондиционера нет.
Тагдаа панятна!!! А у меня газ природный, за который надо платить, как за искусственный! А Вы за газ не платите. Холодильник срочно меняйте. Советский маленький Минск жрёт 70квт. А новый типа А 2м ростом - 30квт. в мц. Плиту поставьте со стеклянной поверхностью инфракрасную - меньше потерь и быстрее греется. А кондиционер штука хорошая - у него положительный КПД. Т.е. на потребленный 1 квт выдает 3 квт тепла или холода. Т.е намного выгоднее электрорадиатора.
Про энергопотребление холодильников А и А++ скажу только одно, это - развод ! Первый имеет мощность агрегата 180вт, второй- 90 вт ( но включается в два раза чаще первого!). Расход электроэнергии в месяц у них одинаковый и зависит в основном только от того, как часто вы открываете дверки, сколько туда грузите и температуры воздуха.
Сколько ни читал подобных статей, никто внятно не отвечает на вопрос: если потребление больше 250кВтч, то за весь объем надо платить повышенную цену, или только за тот, который превышает?
Хотя, в принципе, я не понимаю, почему все задаются вопросом: а как же вписаться в данную норму? Так не обязательно в неё вписываться. Это, в принципе, просто подачка от власти для тех, кому 50 гривен - большие деньги. Это не обязательно отрицательные персонажи, но подачка именно для них. И кому это важно - найдут способ, как вписаться. Я и в 75-150 вписывался в своё время. Все эти кондиционеры и электрочайники для выживания не являются необходимыми. Единственная большая несправедливость - это для владельцев электроплит. Тут уж действительно, надо зубы на полку, чтобы вписаться в норму, и раньше для таких были уменьшенные тарифы. Но их начали дискриминировать, и выровняли тарифы уже давно. Судя по тому, что ни к каким социальным последствиям это не привело, видимо, таких достаточно немного, и в таких домах жители более обеспеченные.
M-Audio написав:Сколько ни читал подобных статей, никто внятно не отвечает на вопрос: если потребление больше 250кВтч, то за весь объем надо платить повышенную цену, или только за тот, который превышает?
Хотя, в принципе, я не понимаю, почему все задаются вопросом: а как же вписаться в данную норму? Так не обязательно в неё вписываться. Это, в принципе, просто подачка от власти для тех, кому 50 гривен - большие деньги. Это не обязательно отрицательные персонажи, но подачка именно для них. И кому это важно - найдут способ, как вписаться. Я и в 75-150 вписывался в своё время. Все эти кондиционеры и электрочайники для выживания не являются необходимыми. Единственная большая несправедливость - это для владельцев электроплит. Тут уж действительно, надо зубы на полку, чтобы вписаться в норму, и раньше для таких были уменьшенные тарифы. Но их начали дискриминировать, и выровняли тарифы уже давно. Судя по тому, что ни к каким социальным последствиям это не привело, видимо, таких достаточно немного, и в таких домах жители более обеспеченные.
Оформить это официально из-за коррупционной составляющей невозможно.
Поэтому до 2021 года существовала такое положение №498 для многоэтажек где в отопительный период те, у кого нет газа, печек, центрального отопления, горячей воды. платили по 0.9грн до 3000 кВт Летом да всё, что свыше 100 шло по 1,68(и ты никуда не дінися)
Весёлые ребята - и это отменили. Угадайте с одного раза, в Украине какое количество городов в которых нет газа, центрального отопления, горячей воды,...??? - И вынуждены платить по полной. Это не просто "зубы на полку"
По факту это и электроплиты, и отопление, и вода(бойлеры) - или кто во что горазд. Но оформить узаконить это не возможно с совковых времён. Сейчас - официально можно оформить, но за эти деньги дешевле построить новый дом.