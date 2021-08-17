Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

_hunter написав:kozlodoev написав:Вадим Жураковский
Ви про той випадок коли загальний нуль від квартири йде в обхід лічильника (на корпус щитка і тд)? Якщо добре володієте інформацією, то розкажіть про теорію неправильного підрахунку в даному випадку. У нас в будинку десь така сама ситуація, загальний лічильник рахує більше ніж поквартирно, але всім насрати, включаючи тих хто має обладнання на балансі. Самому ж лізти і виправляти не хочеться
Да -- это про тот мифический случай с "висящим" (или перепутанным) нулем. Почему мифический? -- ни разу не видел -- да и смысла для энергокомпании в этом нет никакого: как и в случае "перекоса" фаз -- "в общем" (по дому) показания не меняются.
А ваша разбежность объясняется гараздо проще: в доме завелся "крадун". А всем на... кхм... пофиг потому, что искать крадуна сильно муторно, а если счетчик в квартире -- еще и бесполезно...
Почитайте в интернете что такое однофазный двухэлементный счетчик, а самое главное, зачем его придумали и для чего. А далее подумайте (нарисуйте на схеме протекание тока нагрузки), что будет, если сосед возьмет от вас ноль в щитовой.