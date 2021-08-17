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Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:59

  _hunter написав:
  kozlodoev написав:Вадим Жураковский

Ви про той випадок коли загальний нуль від квартири йде в обхід лічильника (на корпус щитка і тд)? Якщо добре володієте інформацією, то розкажіть про теорію неправильного підрахунку в даному випадку. У нас в будинку десь така сама ситуація, загальний лічильник рахує більше ніж поквартирно, але всім насрати, включаючи тих хто має обладнання на балансі. Самому ж лізти і виправляти не хочеться

Да -- это про тот мифический случай с "висящим" (или перепутанным) нулем. Почему мифический? -- ни разу не видел :) -- да и смысла для энергокомпании в этом нет никакого: как и в случае "перекоса" фаз -- "в общем" (по дому) показания не меняются.

А ваша разбежность объясняется гараздо проще: в доме завелся "крадун". А всем на... кхм... пофиг потому, что искать крадуна сильно муторно, а если счетчик в квартире -- еще и бесполезно...

Почитайте в интернете что такое однофазный двухэлементный счетчик, а самое главное, зачем его придумали и для чего. А далее подумайте (нарисуйте на схеме протекание тока нагрузки), что будет, если сосед возьмет от вас ноль в щитовой.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:09

  Mirax написав:
  Alexnik написав:А кондиционер штука хорошая - у него положительный КПД. Т.е. на потребленный 1 квт выдает 3 квт тепла или холода.

Нобеля винахіднику вічного двигуна!

Юморист? Физику сначала выучи по теме "тепловые насосы".
N0mad
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