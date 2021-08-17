Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Про энергопотребление холодильников А и А++ скажу только одно, это - развод ! Первый имеет мощность агрегата 180вт, второй- 90 вт ( но включается в два раза чаще первого!). Расход электроэнергии в месяц у них одинаковый и зависит в основном только от того, как часто вы открываете дверки, сколько туда грузите и температуры воздуха.
Это не развод! Почему Вы не учитываете такие параметры, как КПД компрессора, теплоизоляцию холодильника? К примеру у старого Минска-15 стенки морозилки в 3 раза тоньше чем у нового Занусси! Плотнее прилегает дверь. И у холодильников указывается не мощность двигателя, а суточное потребление. Их я и указал в первом посте.
Но потребителю несправедливо могут прийти к оплате объемы соседей по лестничной клетке. Я констатирую факт, что при установке новых счетчиков такое может быть и нужно обращаться к облэнерго, если у вас после замены резко изменились объемы потребления. Сам лично с таким сталкивался и не раз.
Насколько я знаю, в подвале стоит счетчик только на "места общего пользования" и лифты. Квартирные счетчики никто не дублирует. И "доплаты" на воров-соседей у нас не приходят. А у Вас не так?
вы не вникли в обсуждаемый вопрос (обсуждали другую проблематику)