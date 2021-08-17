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Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:56

warlamp
Про энергопотребление холодильников А и А++ скажу только одно, это - развод ! Первый имеет мощность агрегата 180вт, второй- 90 вт ( но включается в два раза чаще первого!). Расход электроэнергии в месяц у них одинаковый и зависит в основном только от того, как часто вы открываете дверки, сколько туда грузите и температуры воздуха.

Это не развод! Почему Вы не учитываете такие параметры, как КПД компрессора, теплоизоляцию холодильника? К примеру у старого Минска-15 стенки морозилки в 3 раза тоньше чем у нового Занусси! Плотнее прилегает дверь. И у холодильников указывается не мощность двигателя, а суточное потребление. Их я и указал в первом посте.
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:55

  Alexnik написав:Вадим Жураковский
Но потребителю несправедливо могут прийти к оплате объемы соседей по лестничной клетке. Я констатирую факт, что при установке новых счетчиков такое может быть и нужно обращаться к облэнерго, если у вас после замены резко изменились объемы потребления. Сам лично с таким сталкивался и не раз.

Насколько я знаю, в подвале стоит счетчик только на "места общего пользования" и лифты. Квартирные счетчики никто не дублирует. И "доплаты" на воров-соседей у нас не приходят. А у Вас не так?

вы не вникли в обсуждаемый вопрос (обсуждали другую проблематику)
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:57

Ничего не работает, а счетчик считает, специально заметил. Что с этим делать? Задрали! Везде одно кидалово.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:00

  hxbbgaf написав:Ничего не работает, а счетчик считает, специально заметил. Что с этим делать? Задрали! Везде одно кидалово.

написать заявление или позвонить в кол-центр "облэнерго", сделать заявку, чтобы пришли специалисты и проверили схему подключения счетчика
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:34

hxbbgaf
Ничего не работает, а счетчик считает, специально заметил. Что с этим делать? Задрали! Везде одно кидалово.

Возможно куча приборов в режиме ожидания потребляет по 1-5 Вт. А электронный счетчик очень чувствительный...Отключите все автоматы защиты на щитке и посмотрите. Если крутит, то или соседи подключились, или счетчик неисправен. Особенно электронный. Был случай в Харькове - эл.счетчик намотал несколько сотен квт. за ночь. Оказалось на морозе электролит в блоке питания потерял емкость и 50Гц. сети попало на пульс-мотор.
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:09

  Alexnik написав:hxbbgaf
Ничего не работает, а счетчик считает, специально заметил. Что с этим делать? Задрали! Везде одно кидалово.

Возможно куча приборов в режиме ожидания потребляет по 1-5 Вт. А электронный счетчик очень чувствительный...Отключите все автоматы защиты на щитке и посмотрите. Если крутит, то или соседи подключились, или счетчик неисправен. Особенно электронный. Был случай в Харькове - эл.счетчик намотал несколько сотен квт. за ночь. Оказалось на морозе электролит в блоке питания потерял емкость и 50Гц. сети попало на пульс-мотор.

Целый день все было выключено с сети, намотало 3 с лишним киловата за день. Оно как-то через раз один месяц нормально, а другой в 2 раза больше наматывает, потому и заметили, особенно летом. Или кидалово какое-то, или кто-то подключается. Это ж какую наглость надо иметь, соседи все таки, рядом жить. Люди-верблюди. Это ж придет электрик, а в этот момент не подключился. Попробуй вычисли.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:15

hxbbgaf
Скорее всего у Вас соседи подворовывают. В советских многоэтажках ваши провода проходят у соседей "сверху" под линолеумом...Подключить несложно.
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:35

  Alexnik написав:hxbbgaf
Скорее всего у Вас соседи подворовывают. В советских многоэтажках ваши провода проходят у соседей "сверху" под линолеумом...Подключить несложно.

А если 9-й этаж.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:26

  hxbbgaf написав:
  Alexnik написав:hxbbgaf
Ничего не работает, а счетчик считает, специально заметил. Что с этим делать? Задрали! Везде одно кидалово.

Возможно куча приборов в режиме ожидания потребляет по 1-5 Вт. А электронный счетчик очень чувствительный...Отключите все автоматы защиты на щитке и посмотрите. Если крутит, то или соседи подключились, или счетчик неисправен. Особенно электронный. Был случай в Харькове - эл.счетчик намотал несколько сотен квт. за ночь. Оказалось на морозе электролит в блоке питания потерял емкость и 50Гц. сети попало на пульс-мотор.

Целый день все было выключено с сети, намотало 3 с лишним киловата за день. Оно как-то через раз один месяц нормально, а другой в 2 раза больше наматывает, потому и заметили, особенно летом. Или кидалово какое-то, или кто-то подключается. Это ж какую наглость надо иметь, соседи все таки, рядом жить. Люди-верблюди. Это ж придет электрик, а в этот момент не подключился. Попробуй вычисли.

Странно: налоги красть -- это нормально -- чуть ли не подвиг. А лично у hxbbgaf -- так уже наглость и беспредел :lol:
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