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Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:05

  M-Audio написав:
  _hunter написав:Так я и не путаю: налоги/гос-бюджет -- "общак" в который скидываются все граждане Украины,
Термин "скидываются" предполагает добровольное денежное участие в финансировании конкретного мероприятия, в котором каждый участник заинтересован лично. В бюджет не "скидываются", деньги в бюджет изымаются силой, в количестве, которое посчитают нужным те, кто этой силой распоряжаются. И расходуются эти отнятые деньги тоже не на мероприятия, в которых заинтересованы "скидывающиеся", а на те, которые выгодны распорядителям. Так что применение термина абсолютно некорректно.
но некоторые граждане -- прямо как в том анекдоте про евреев и чан водки -- "немножко" "недокидывают" -- суть крадут.
Нельзя украсть у самого себя. Если я был владельцем каких-то денежных средств, и в результате каких-то предпринятых действий остался владельцем этих же средств, то такие действия не могут считаться кражей просто по определению. Даже официальная классификация этого, применительно к налогам, не называется кражей. Так что и второй термин - мимо. Не годная аналогия, в общем.

У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое" -- тогда же появились зачатки нынешних крадунов -- "несуны".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:12

  _hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?

А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:02

  M-Audio написав:
  _hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?

А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.

это все словоблудие. пока не платить налоги норм, то норм и брать откаты - неважно в гос секторе или в частном. а откат от распила уже не сильно отличается.

не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.

мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:15

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

Shaman написав:
  M-Audio написав:
  _hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?

А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.

это все словоблудие. пока не платить налоги норм, то норм и брать откаты - неважно в гос секторе или в частном. а откат от распила уже не сильно отличается.

не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.

мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию


Не путайте причину со следствием.
Пока нормально безнаказанно брать откаты и пилить бюджет, то и «не платить налоги норм». И все это прекрасно понимают.

И да, «мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию».
alter
 
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  #<1 ... 4567
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