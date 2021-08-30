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Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:05

  M-Audio написав:
  _hunter написав:Так я и не путаю: налоги/гос-бюджет -- "общак" в который скидываются все граждане Украины,
Термин "скидываются" предполагает добровольное денежное участие в финансировании конкретного мероприятия, в котором каждый участник заинтересован лично. В бюджет не "скидываются", деньги в бюджет изымаются силой, в количестве, которое посчитают нужным те, кто этой силой распоряжаются. И расходуются эти отнятые деньги тоже не на мероприятия, в которых заинтересованы "скидывающиеся", а на те, которые выгодны распорядителям. Так что применение термина абсолютно некорректно.
но некоторые граждане -- прямо как в том анекдоте про евреев и чан водки -- "немножко" "недокидывают" -- суть крадут.
Нельзя украсть у самого себя. Если я был владельцем каких-то денежных средств, и в результате каких-то предпринятых действий остался владельцем этих же средств, то такие действия не могут считаться кражей просто по определению. Даже официальная классификация этого, применительно к налогам, не называется кражей. Так что и второй термин - мимо. Не годная аналогия, в общем.

У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое" -- тогда же появились зачатки нынешних крадунов -- "несуны".
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:12

  _hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?

А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:02

  M-Audio написав:
  _hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?

А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.

это все словоблудие. пока не платить налоги норм, то норм и брать откаты - неважно в гос секторе или в частном. а откат от распила уже не сильно отличается.

не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.

мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:15

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

Shaman написав:
  M-Audio написав:
  _hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?

А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.

это все словоблудие. пока не платить налоги норм, то норм и брать откаты - неважно в гос секторе или в частном. а откат от распила уже не сильно отличается.

не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.

мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию


Не путайте причину со следствием.
Пока нормально безнаказанно брать откаты и пилить бюджет, то и «не платить налоги норм». И многие это прекрасно понимают, и именно поэтому платить налоги не хотят, объясняя это тем, что все равно всё разворуют.

И да, «мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию».
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:28

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

  Shaman написав:не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.

Т.е. если я не хочу скидываться на пенсию+пособие в 200 000 грн/месяц судье Барышевского районного суда - при том что пенсия у меня будет 3 000 грн/месяц - я жадный и хитрожопый?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:17

  M-Audio написав:
  _hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?

А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.

Это при условии, что объемы скидывания не обговорены. А если договорились по пол-литре в чан залить, а некоторые "естественно" решили стаканчиком ограничиться -- это называется хитропопость. И именно по причине наличия большого процента таких "экономистов" в древние времена появился институт мытарей. Который позднее эволюционировал в налоговые органы.
Так оно так и есть: невозврат долга -- то же самое воровство. -- если, например, работодатель пообещал ЗП в штуку, а платит -- половину -- он кто? -- нормальный пацан-экономист или обычный редиска-крадун?

Так советские "несуны" -- они ж не на попе ровно все это время сидели. Они тоже росли над собой -- расширяя и углубляя -- и вот они уже у "корыта" -- только выносят по старой привычке не втулки с завода, а обычную "бумагу" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:20

  BIGor написав:
  Shaman написав:не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.

Т.е. если я не хочу скидываться на пенсию+пособие в 200 000 грн/месяц судье Барышевского районного суда - при том что пенсия у меня будет 3 000 грн/месяц - я жадный и хитрожопый?

Фиг с ним -- с судьей Барышевского районного суда. Жадным и хитрожопым BIGor становится в тот момент, когда он не скидывается на пенсию в размере 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:30

  alter написав:
Shaman написав:это все словоблудие. пока не платить налоги норм, то норм и брать откаты - неважно в гос секторе или в частном. а откат от распила уже не сильно отличается.

не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.

мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию


Не путайте причину со следствием.
Пока нормально безнаказанно брать откаты и пилить бюджет, то и «не платить налоги норм». И многие это прекрасно понимают, и именно поэтому платить налоги не хотят, объясняя это тем, что все равно всё разворуют.

И да, «мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию».

А подскажите, если вы в курсе -- с какого "уровня" становится "не нормально" красть? -- на уровне "обычного работяги" как я понимаю -- еще можно. Начальник отдела -- в принципе "обычный трудяга" -- тоже можно, я думаю. Начальник направления?.. -- ну, не сильно еще поднялся -- пусть поворует чуть. До министра там сколько шагов осталось? -- 3-4? :lol:
Повторюсь: пока _во всем_ обществе "крадунство" считается абсолютно нормальным -- странно от верхушки ожидать чего-то иного -- верхушка выросла из таких же крадунов, которые парой страниц ранее возмущаются тем, что такие же крадуны "умудрились" лично у них красть :lol:
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