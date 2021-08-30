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Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:39

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.

Т.е. если я не хочу скидываться на пенсию+пособие в 200 000 грн/месяц судье Барышевского районного суда - при том что пенсия у меня будет 3 000 грн/месяц - я жадный и хитрожопый?

Фиг с ним -- с судьей Барышевского районного суда. Жадным и хитрожопым BIGor становится в тот момент, когда он не скидывается на пенсию в размере 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп.

Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:47

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

  BIGor написав:Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?

Это разве что если ЕСВ платить на счет этого самого Барышевского суда :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:49

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Т.е. если я не хочу скидываться на пенсию+пособие в 200 000 грн/месяц судье Барышевского районного суда - при том что пенсия у меня будет 3 000 грн/месяц - я жадный и хитрожопый?

Фиг с ним -- с судьей Барышевского районного суда. Жадным и хитрожопым BIGor становится в тот момент, когда он не скидывается на пенсию в размере 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп.

Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?

Увы, но так оно не работает: из ваших отчислений на 100 гривен в месяц -- Марь-Иванне уходит 100/11лямов и 100/11лямов -- судье Барышевского районного суда.
Если при этом 90% ЗП BIGor в "тени" -- и, соответственно, Марь-Иванне уходит не 1000/11лямов
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:50

  Faceless написав:
  BIGor написав:Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?

Это разве что если ЕСВ платить на счет этого самого Барышевского суда :mrgreen:

Ну так после того как деньги попадают в общий котел - за ними нет контроля. А там они перераспределяются в сторону властьимущих. Так что лучше неплатить в ПФ, а покупать серебро или золото, как писал тут Либо.

ПС для судьи хантера, у меня 100% белые доходы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:57

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?

Это разве что если ЕСВ платить на счет этого самого Барышевского суда :mrgreen:

Ну так после того как деньги попадают в общий котел - за ними нет контроля. А там они перераспределяются в сторону властьимущих. Так что лучше неплатить в ПФ, а покупать серебро или золото, как писал тут Либо.

ПС для судьи хантера, у меня 100% белые доходы.

Все еще хуже: после того, как налоги попадают в "общий котел" -- за ними тоже нет контроля. :oops: Так что лучше неплатить налоги, а пользоваться черным налом: скупаться только на базарах (чтоб недай Бил Гейст ПДВ не заплатить), машины -- только по доверенности, квартиры -- только снимать -- причем совкофонд (чтоб 1% в ПФ не ушел) -- вот это все :lol:

P.S для BIGor -- "Ну так и вы говорите!" (с) :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:12

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

  _hunter написав:Все еще хуже: после того, как налоги попадают в "общий котел" -- за ними тоже нет контроля.

Все верно, смысл платить если моим бабушкам-дедушкам эти деньги не доходят? Лучше напрямую.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:30

  BIGor написав:
  _hunter написав:Все еще хуже: после того, как налоги попадают в "общий котел" -- за ними тоже нет контроля.

Все верно, смысл платить если моим бабушкам-дедушкам эти деньги не доходят? Лучше напрямую.

В смысле "не доходят"? -- у них пенсии/соц-выплаты/субсидии -- по нулям?
Ну и мы снова возвращаемся к вопросу "о еврейском чане водки" -- можно ли хоть одну бутылочку недолить :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:34

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?

Это разве что если ЕСВ платить на счет этого самого Барышевского суда :mrgreen:

Ну так после того как деньги попадают в общий котел - за ними нет контроля. А там они перераспределяются в сторону властьимущих. Так что лучше неплатить в ПФ, а покупать серебро или золото, как писал тут Либо.

ПС для судьи хантера, у меня 100% белые доходы.


Можно открыть бюджет ПФ и убедиться, что "барышевским судьям" уйдёт максимум пару процентов от 2000 грн. На Мариванн идет практически весь бюджет.
П.С. Если вы платите ЕСВ всего 2000грн,то вы или ФОП, или доходы таки не все белые.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:37

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Все еще хуже: после того, как налоги попадают в "общий котел" -- за ними тоже нет контроля.

Все верно, смысл платить если моим бабушкам-дедушкам эти деньги не доходят? Лучше напрямую.

В смысле "не доходят"? -- у них пенсии/соц-выплаты/субсидии -- по нулям?
Ну и мы снова возвращаемся к вопросу "о еврейском чане водки" -- можно ли хоть одну бутылочку недолить :lol:

110 долл. в месяц. обычный пенсионер, 7 400 долл. в месяц. судья Барышеского районого суда.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:54

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Все верно, смысл платить если моим бабушкам-дедушкам эти деньги не доходят? Лучше напрямую.

В смысле "не доходят"? -- у них пенсии/соц-выплаты/субсидии -- по нулям?
Ну и мы снова возвращаемся к вопросу "о еврейском чане водки" -- можно ли хоть одну бутылочку недолить :lol:

110 долл. в месяц. обычный пенсионер, 7 400 долл. в месяц. судья Барышеского районого суда.

Это, я так понимаю, вы кнопкой "Ответить" промахнулись -- постом выше?
Но там же выше Faceless и ответил: там единицы процентов на содержание уходит (если в деньгах считать):
https://hvylya.net/news/228976-p
со "всякими" военными/пожарными/полицией -- хорошо если 10% наберется.
И уже много раз считалось: даже если все эти спец-пенсии поотменять -- "обычному пенсионеру" (тм) перепадет что-то около $2.
Ведь все остальные плательщики -- они ж не глупее BIGor: если ихним бабушкам-дедушкам эти деньги не доходят -- можно ж не платить :lol:

При всем при этом -- логика BIGor очень похожа на анекдот "папа, теперь ты будешь меньше пить?": хоть BIGor вообще целиком в черный нал уйдет -- свои 7к вышеописанный судья получит в любом случае (защищенные статьи бюджета, вот это все), а вот в случае с Марь-Иванной -- ситуация не настолько однозначная... :oops:
_hunter
 
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