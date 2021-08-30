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Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:50

  _hunter написав:со "всякими" военными/пожарными/полицией -- хорошо если 10% наберется.
И уже много раз считалось: даже если все эти спец-пенсии поотменять -- "обычному пенсионеру" (тм) перепадет что-то около $2.
Тут ведь ещё вот какой нюанс: ложку побольше для черпания из общего пенсионного чана вручают как раз тем, кто и за время своей так называемой трудовой деятельности не наполнял государственный чан, а, наоборот, интенсивно из него хлебал. И очень хорошо, если не мешал его наполнять другим, а то может оказаться и так. И ещё один нюанс в том, что сравнивая размеры пенсий упомянутого судьи и условной Мариванны, можно прийти к выводу о том, что, укрыв от государства, условно, 100 тыс. грн., я недоплачу всего пару копеек этой Марьиванне, но при этом судья не получит уже пару моих гривен. Что вполне соответствует моим желаниям. Я не хочу платить пенсию нынешним судьям вообще. Поскольку других способов удовлетворить моё желание не существует, придется пользоваться этим, если это возможно. Государство интенсивно работает над тем, чтобы это стало невозможно, причём за мои же деньги, но совершенно не заботится о причинах, и не пытается сделать так, чтобы уплата налогов не воспринималась как зло, а потом удивляется, что это народ не хочет налоги платить.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:59

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

  _hunter написав:со "всякими" военными/пожарными/полицией -- хорошо если 10% наберется.
.
А чего сразу пожарные? Берите выше, всякие Минфины, ДАБИ, ФДМУ, ЦИКи, Минтрансы, Енергоатомы, Таможня, СБУ, прокуратура итд. Там нормально наберется людей.
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