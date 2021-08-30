Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:со "всякими" военными/пожарными/полицией -- хорошо если 10% наберется. И уже много раз считалось: даже если все эти спец-пенсии поотменять -- "обычному пенсионеру" (тм) перепадет что-то около $2.
Тут ведь ещё вот какой нюанс: ложку побольше для черпания из общего пенсионного чана вручают как раз тем, кто и за время своей так называемой трудовой деятельности не наполнял государственный чан, а, наоборот, интенсивно из него хлебал. И очень хорошо, если не мешал его наполнять другим, а то может оказаться и так. И ещё один нюанс в том, что сравнивая размеры пенсий упомянутого судьи и условной Мариванны, можно прийти к выводу о том, что, укрыв от государства, условно, 100 тыс. грн., я недоплачу всего пару копеек этой Марьиванне, но при этом судья не получит уже пару моих гривен. Что вполне соответствует моим желаниям. Я не хочу платить пенсию нынешним судьям вообще. Поскольку других способов удовлетворить моё желание не существует, придется пользоваться этим, если это возможно. Государство интенсивно работает над тем, чтобы это стало невозможно, причём за мои же деньги, но совершенно не заботится о причинах, и не пытается сделать так, чтобы уплата налогов не воспринималась как зло, а потом удивляется, что это народ не хочет налоги платить.
Тут все просто, хто надіється на пенсію в 50 ойро, той платить в білу всі збори. Тільки щось мені підказує, така пенсія мало кого задовільнить. Тому махнули рукою люди на такий "державний соцпакет" і вигрібають самі. Глупо їх за це засуджувати.
_hunter написав:со "всякими" военными/пожарными/полицией -- хорошо если 10% наберется. И уже много раз считалось: даже если все эти спец-пенсии поотменять -- "обычному пенсионеру" (тм) перепадет что-то около $2.
Тут ведь ещё вот какой нюанс: ложку побольше для черпания из общего пенсионного чана вручают как раз тем, кто и за время своей так называемой трудовой деятельности не наполнял государственный чан, а, наоборот, интенсивно из него хлебал. И очень хорошо, если не мешал его наполнять другим, а то может оказаться и так. И ещё один нюанс в том, что сравнивая размеры пенсий упомянутого судьи и условной Мариванны, можно прийти к выводу о том, что, укрыв от государства, условно, 100 тыс. грн., я недоплачу всего пару копеек этой Марьиванне, но при этом судья не получит уже пару моих гривен. Что вполне соответствует моим желаниям. Я не хочу платить пенсию нынешним судьям вообще. Поскольку других способов удовлетворить моё желание не существует, придется пользоваться этим, если это возможно. Государство интенсивно работает над тем, чтобы это стало невозможно, причём за мои же деньги, но совершенно не заботится о причинах, и не пытается сделать так, чтобы уплата налогов не воспринималась как зло, а потом удивляется, что это народ не хочет налоги платить.
Перефразируя известную народную мудрость -- их на форуме любят не к месту совать -- "ложку побольше -- не вручают, ложку побольше -- берут"
Естественно: лично от M-Audio Марьиванна недополучит меньше. Но там проблема в другом: умножаем эти пару копеек на 10 тыщ человек -- и вот пенсии у Марьиванны нет вообще. А нынешние судью получают свои выплаты напрямую из бюджета.