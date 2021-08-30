Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:05

_hunter написав: Перефразируя известную народную мудрость -- их на форуме любят не к месту совать -- "ложку побольше -- не вручают, ложку побольше -- берут" Перефразируя известную народную мудрость -- их на форуме любят не к месту совать -- "ложку побольше -- не вручают, ложку побольше -- берут"

умножаем эти пару копеек на 10 тыщ человек -- и вот пенсии у Марьиванны нет вообще. А нынешние судью получают свои выплаты напрямую из бюджета.

В данном случае - именно вручают. Не просто так, конечно, а в обмен на что-то. За лояльность, за защиту интересов чиновничества, за организацию правильного голосования на выборах, или даже за само правильное голосование...Если бы это было правдой, пенсий у марьиванны не было бы уже сейчас. Пенсионный фонд дефицитный, и если бы недостача не финансировалась из бюджета, денег бы на всех не хватало. И я очень сомневаюсь, что в этом случае в приоритете оказалась бы Мариванна, а не отставной прокурор или следователь. Так что Мариванна тоже выплаты получает напрямую из бюджета, и свои две копейки получит в любом случае. Поэтому не вижу никаких причин особо выделять пенсионный фонд среди других проедателей налогов.Когда ратуют за наполнение бюджета, почему-то всегда аргументируют учителями-врачами, и прочими, типа, обделёнными слоями населения, которые вот непременно должны получить побольше вкусного за счёт всех остальных. Это само по себе довольно спорно, но, тем не менее, пусть будет так. Но отчего-то при слове "бюджет" в первую очередь сознание рисует совсем другую картину. Не учителя в сельской школе, а народного депутата, получающего "единоразовую материальную помощь на оздоровление" в размере зарплаты этого учителя за 50 лет. Не врача и медсестру в городской больнице, а выставку люксовых авто на стоянке перед областной прокуратурой, лица Авакова, Геращенко, и рюкзаки. Ну и так далее. И пока это будет так, никакие уверения в том, что бюджет - это для людей, и лишь жалкие "до 10% наберётся" - на всяких упырей в погонах и без, не подействуют. Даже если это действительно правда.