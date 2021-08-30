Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

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_hunter написав:со "всякими" военными/пожарными/полицией -- хорошо если 10% наберется. И уже много раз считалось: даже если все эти спец-пенсии поотменять -- "обычному пенсионеру" (тм) перепадет что-то около $2.
Тут ведь ещё вот какой нюанс: ложку побольше для черпания из общего пенсионного чана вручают как раз тем, кто и за время своей так называемой трудовой деятельности не наполнял государственный чан, а, наоборот, интенсивно из него хлебал. И очень хорошо, если не мешал его наполнять другим, а то может оказаться и так. И ещё один нюанс в том, что сравнивая размеры пенсий упомянутого судьи и условной Мариванны, можно прийти к выводу о том, что, укрыв от государства, условно, 100 тыс. грн., я недоплачу всего пару копеек этой Марьиванне, но при этом судья не получит уже пару моих гривен. Что вполне соответствует моим желаниям. Я не хочу платить пенсию нынешним судьям вообще. Поскольку других способов удовлетворить моё желание не существует, придется пользоваться этим, если это возможно. Государство интенсивно работает над тем, чтобы это стало невозможно, причём за мои же деньги, но совершенно не заботится о причинах, и не пытается сделать так, чтобы уплата налогов не воспринималась как зло, а потом удивляется, что это народ не хочет налоги платить.
Тут все просто, хто надіється на пенсію в 50 ойро, той платить в білу всі збори. Тільки щось мені підказує, така пенсія мало кого задовільнить. Тому махнули рукою люди на такий "державний соцпакет" і вигрібають самі. Глупо їх за це засуджувати.
_hunter написав:со "всякими" военными/пожарными/полицией -- хорошо если 10% наберется. И уже много раз считалось: даже если все эти спец-пенсии поотменять -- "обычному пенсионеру" (тм) перепадет что-то около $2.
Тут ведь ещё вот какой нюанс: ложку побольше для черпания из общего пенсионного чана вручают как раз тем, кто и за время своей так называемой трудовой деятельности не наполнял государственный чан, а, наоборот, интенсивно из него хлебал. И очень хорошо, если не мешал его наполнять другим, а то может оказаться и так. И ещё один нюанс в том, что сравнивая размеры пенсий упомянутого судьи и условной Мариванны, можно прийти к выводу о том, что, укрыв от государства, условно, 100 тыс. грн., я недоплачу всего пару копеек этой Марьиванне, но при этом судья не получит уже пару моих гривен. Что вполне соответствует моим желаниям. Я не хочу платить пенсию нынешним судьям вообще. Поскольку других способов удовлетворить моё желание не существует, придется пользоваться этим, если это возможно. Государство интенсивно работает над тем, чтобы это стало невозможно, причём за мои же деньги, но совершенно не заботится о причинах, и не пытается сделать так, чтобы уплата налогов не воспринималась как зло, а потом удивляется, что это народ не хочет налоги платить.
Перефразируя известную народную мудрость -- их на форуме любят не к месту совать -- "ложку побольше -- не вручают, ложку побольше -- берут"
Естественно: лично от M-Audio Марьиванна недополучит меньше. Но там проблема в другом: умножаем эти пару копеек на 10 тыщ человек -- и вот пенсии у Марьиванны нет вообще. А нынешние судью получают свои выплаты напрямую из бюджета.
_hunter написав:Перефразируя известную народную мудрость -- их на форуме любят не к месту совать -- "ложку побольше -- не вручают, ложку побольше -- берут"
В данном случае - именно вручают. Не просто так, конечно, а в обмен на что-то. За лояльность, за защиту интересов чиновничества, за организацию правильного голосования на выборах, или даже за само правильное голосование...
умножаем эти пару копеек на 10 тыщ человек -- и вот пенсии у Марьиванны нет вообще. А нынешние судью получают свои выплаты напрямую из бюджета.
Если бы это было правдой, пенсий у марьиванны не было бы уже сейчас. Пенсионный фонд дефицитный, и если бы недостача не финансировалась из бюджета, денег бы на всех не хватало. И я очень сомневаюсь, что в этом случае в приоритете оказалась бы Мариванна, а не отставной прокурор или следователь. Так что Мариванна тоже выплаты получает напрямую из бюджета, и свои две копейки получит в любом случае. Поэтому не вижу никаких причин особо выделять пенсионный фонд среди других проедателей налогов.
Когда ратуют за наполнение бюджета, почему-то всегда аргументируют учителями-врачами, и прочими, типа, обделёнными слоями населения, которые вот непременно должны получить побольше вкусного за счёт всех остальных. Это само по себе довольно спорно, но, тем не менее, пусть будет так. Но отчего-то при слове "бюджет" в первую очередь сознание рисует совсем другую картину. Не учителя в сельской школе, а народного депутата, получающего "единоразовую материальную помощь на оздоровление" в размере зарплаты этого учителя за 50 лет. Не врача и медсестру в городской больнице, а выставку люксовых авто на стоянке перед областной прокуратурой, лица Авакова, Геращенко, и рюкзаки. Ну и так далее. И пока это будет так, никакие уверения в том, что бюджет - это для людей, и лишь жалкие "до 10% наберётся" - на всяких упырей в погонах и без, не подействуют. Даже если это действительно правда.
_hunter написав:Перефразируя известную народную мудрость -- их на форуме любят не к месту совать -- "ложку побольше -- не вручают, ложку побольше -- берут"
В данном случае - именно вручают. Не просто так, конечно, а в обмен на что-то. За лояльность, за защиту интересов чиновничества, за организацию правильного голосования на выборах, или даже за само правильное голосование...
умножаем эти пару копеек на 10 тыщ человек -- и вот пенсии у Марьиванны нет вообще. А нынешние судью получают свои выплаты напрямую из бюджета.
Если бы это было правдой, пенсий у марьиванны не было бы уже сейчас. Пенсионный фонд дефицитный, и если бы недостача не финансировалась из бюджета, денег бы на всех не хватало. И я очень сомневаюсь, что в этом случае в приоритете оказалась бы Мариванна, а не отставной прокурор или следователь. Так что Мариванна тоже выплаты получает напрямую из бюджета, и свои две копейки получит в любом случае. Поэтому не вижу никаких причин особо выделять пенсионный фонд среди других проедателей налогов. ...
Бессмысленная демагогия, абсолютно ничего не меняющая: находят они эту ложку, получают в наследство или просто получают -- главное, что ложка у них есть и никто не против
Ну так и "уклонистов" не пол страны, а 40% -- потому и пенсия $100, а не двести, кстати... При этом: спец-пенсы (если кто-то надеется их "заморить голодом") -- получают пенсии в первую очередь. Т.е. как я уже говорил "нет -- ты будешь меньше есть" -- они будут получать свои 100тыщ пенсий даже тогда, когда на остальных будет оставаться по 100 гривен, наприме.
Пока -- получает. Скоро (вроде на 30-й год обещали?) -- не будет получать.
Причина в том, что остальные "проедатели" вполне могут прожить и просто на взятки: учителя/врачи/полиция Это, кстати, возвращаясь к вопросу с какого уровня корупция/взятки запрещены...