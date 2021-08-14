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Уряд збільшив видатки на
розвиток доріг держзначення до...

Уряд збільшив видатки на розвиток доріг держзначення до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:05

Уряд збільшив видатки на розвиток доріг держзначення до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів на п'ять млрд грн збільшив видатки загального фонду держбюджету на розвиток мережі доріг державного значення. Після цього сумарні видатки на дороги склали 116,25 млрд грн, що на мільярд гривень перевищує видатки 2020 року.

Дивися повний текст Уряд збільшив видатки на розвиток доріг держзначення до понад 116 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:05

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