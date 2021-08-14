|
|
Уряд збільшив видатки на розвиток доріг держзначення до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 сер, 2021 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів на п'ять млрд грн збільшив видатки загального фонду держбюджету на розвиток мережі доріг державного значення. Після цього сумарні видатки на дороги склали 116,25 млрд грн, що на мільярд гривень перевищує видатки 2020 року.
Дивися повний текст Уряд збільшив видатки на розвиток доріг держзначення до понад 116 млрд грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95108
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 сер, 2021 11:05
У декого з'явиться більше позашляховиків?
-
forumreader
-
-
- Повідомлень: 1559
- З нами з: 09.09.09
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|532
|
|
|7
|717
|
|
|2
|180
|